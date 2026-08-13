Preço de KiloEx hoje

O preço ao vivo de KiloEx (KILO) hoje é $ 0.00297996, com uma variação de 0.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KILO para USD é de $ 0.00297996 por KILO.

KiloEx ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 630,746, com um fornecimento em circulação de 211.70M KILO. Nas últimas 24 horas, KILO foi negociado entre $ 0.00296278 (mínimo) e $ 0.00304426 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.164805, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00256893.

No desempenho de curto prazo, KILO movimentou-se +0.40% na última hora e +3.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 519.04.

Informações de mercado de KiloEx (KILO)

Capitalização de mercado $ 630.75K$ 630.75K $ 630.75K Volume (24h) $ 519.04$ 519.04 $ 519.04 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Fornecimento Circulante 211.70M 211.70M 211.70M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de KiloEx é $ 630.75K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 519.04. A oferta em circulação de KILO é 211.70M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.98M.