Preço de Karmacoin hoje

O preço ao vivo de Karmacoin (KARMA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KARMA para USD é de $ 0 por KARMA.

Karmacoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,478, com um fornecimento em circulação de 999.87M KARMA. Nas últimas 24 horas, KARMA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01088971, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KARMA movimentou-se -- na última hora e -1.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Karmacoin (KARMA)

Capitalização de mercado $ 35.48K$ 35.48K $ 35.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.48K$ 35.48K $ 35.48K Fornecimento Circulante 999.87M 999.87M 999.87M Fornecimento total 999,866,113.08721 999,866,113.08721 999,866,113.08721

A capitalização de mercado atual de Karmacoin é $ 35.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KARMA é 999.87M, com um fornecimento total de 999866113.08721. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.48K.