Preço de JAM hoje

O preço ao vivo de JAM (JAM) hoje é $ 0.00641771, com uma variação de 5.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JAM para USD é de $ 0.00641771 por JAM.

JAM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,141,890, com um fornecimento em circulação de 147.63M JAM. Nas últimas 24 horas, JAM foi negociado entre $ 0.00633829 (mínimo) e $ 0.00691553 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.077332, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00619802.

No desempenho de curto prazo, JAM movimentou-se -0.01% na última hora e -12.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 757.74.

Informações de mercado de JAM (JAM)

Capitalização de mercado $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volume (24h) $ 757.74$ 757.74 $ 757.74 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M Fornecimento Circulante 147.63M 147.63M 147.63M Fornecimento total 999,999,999.641655 999,999,999.641655 999,999,999.641655

A capitalização de mercado atual de JAM é $ 1.14M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 757.74. A oferta em circulação de JAM é 147.63M, com um fornecimento total de 999999999.641655. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.42M.