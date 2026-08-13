Preço de Inspect hoje

O preço ao vivo de Inspect (INSP) hoje é $ 0, com uma variação de 10.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INSP para USD é de $ 0 por INSP.

Inspect ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,795, com um fornecimento em circulação de 798.37M INSP. Nas últimas 24 horas, INSP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.398623, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, INSP movimentou-se +0.03% na última hora e +46.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Inspect (INSP)

Capitalização de mercado $ 41.80K$ 41.80K $ 41.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.82K$ 41.82K $ 41.82K Fornecimento Circulante 798.37M 798.37M 798.37M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Inspect é $ 41.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INSP é 798.37M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.82K.