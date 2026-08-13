Preço de HyperHam hoje

O preço ao vivo de HyperHam (HAM) hoje é $ 1.35, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HAM para USD é de $ 1.35 por HAM.

HyperHam ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 69,308, com um fornecimento em circulação de 53.30K HAM. Nas últimas 24 horas, HAM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.37, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.492252.

No desempenho de curto prazo, HAM movimentou-se -- na última hora e +22.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.06.

Informações de mercado de HyperHam (HAM)

Capitalização de mercado $ 69.31K$ 69.31K $ 69.31K Volume (24h) $ 4.06$ 4.06 $ 4.06 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 69.31K$ 69.31K $ 69.31K Fornecimento Circulante 53.30K 53.30K 53.30K Fornecimento total 53,301.14080906779 53,301.14080906779 53,301.14080906779

A capitalização de mercado atual de HyperHam é $ 69.31K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.06. A oferta em circulação de HAM é 53.30K, com um fornecimento total de 53301.14080906779. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 69.31K.