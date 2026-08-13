Preço de HOLDER hoje

O preço ao vivo de HOLDER (DOGGY) hoje é $ 0, com uma variação de 8.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGGY para USD é de $ 0 por DOGGY.

HOLDER ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 99,509, com um fornecimento em circulação de 999.74M DOGGY. Nas últimas 24 horas, DOGGY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00435194, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOGGY movimentou-se -1.98% na última hora e -6.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HOLDER (DOGGY)

Capitalização de mercado $ 99.51K$ 99.51K $ 99.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 99.51K$ 99.51K $ 99.51K Fornecimento Circulante 999.74M 999.74M 999.74M Fornecimento total 999,739,813.339181 999,739,813.339181 999,739,813.339181

A capitalização de mercado atual de HOLDER é $ 99.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOGGY é 999.74M, com um fornecimento total de 999739813.339181. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 99.51K.