Preço de Gitbounty hoje

O preço ao vivo de Gitbounty (GITB) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GITB para USD é de $ 0 por GITB.

Gitbounty ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,383.35, com um fornecimento em circulação de 100.00B GITB. Nas últimas 24 horas, GITB foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GITB movimentou-se -- na última hora e -1.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gitbounty (GITB)

Capitalização de mercado $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Gitbounty é $ 11.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GITB é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.38K.