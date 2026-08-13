Qual é o valor atual de Etarn hoje?

Hoje, Etarn está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de 5.29% nas últimas 24 horas. Esse preço muda constantemente, refletindo o sentimento do mercado em tempo real.

Quão volátil está ETAN neste momento?

A taxa de volatilidade de 24 horas é de --%, oferecendo uma visão sobre a rapidez com que o preço do token está se movendo. Uma maior volatilidade pode criar tanto oportunidades de trading quanto riscos, dependendo das condições do mercado.

Quais são as condições de liquidez de Etarn hoje?

Etarn possui uma pontuação de liquidez de --/100, que avalia a profundidade do mercado em diversas exchanges. Uma maior liquidez geralmente resulta em spreads mais apertados e melhor execução para ordens de mercado.

Quais níveis de preço ETAN negociou hoje?

Nas últimas 24 horas, ele foi negociado entre R$ e R$. Essa faixa ajuda os traders a identificar zonas de suporte e resistência para estratégias de curto prazo.

Qual é o volume de negociação de ETAN hoje?

No último dia, foram negociados um total de R$--. Picos no volume frequentemente precedem grandes movimentos de preço ou mudanças no sentimento do mercado.

Como os investidores devem interpretar o nível de risco de Etarn?

O risco é determinado pela volatilidade, profundidade da liquidez, classificação no mercado e distribuição da oferta. Como ativo BNB Chain Ecosystem,DePIN,Quest-to-Earn construído na --, o perfil de risco de ETAN pode flutuar conforme atualizações do ecossistema ou tendências setoriais.