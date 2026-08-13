Preço de Dupe hoje

O preço ao vivo de Dupe (DUPE) hoje é $ 0.00171992, com uma variação de 13.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUPE para USD é de $ 0.00171992 por DUPE.

Dupe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,720,548, com um fornecimento em circulação de 999.94M DUPE. Nas últimas 24 horas, DUPE foi negociado entre $ 0.00160446 (mínimo) e $ 0.00199279 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.062064, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00160446.

No desempenho de curto prazo, DUPE movimentou-se -0.17% na última hora e -22.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 40.08K.

Informações de mercado de Dupe (DUPE)

Capitalização de mercado $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Volume (24h) $ 40.08K$ 40.08K $ 40.08K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Fornecimento Circulante 999.94M 999.94M 999.94M Fornecimento total 999,940,461.0166345 999,940,461.0166345 999,940,461.0166345

A capitalização de mercado atual de Dupe é $ 1.72M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 40.08K. A oferta em circulação de DUPE é 999.94M, com um fornecimento total de 999940461.0166345. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.72M.