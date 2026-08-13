Preço de Dupe (DUPE)
O preço ao vivo de Dupe (DUPE) hoje é $ 0.00171992, com uma variação de 13.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUPE para USD é de $ 0.00171992 por DUPE.
Dupe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,720,548, com um fornecimento em circulação de 999.94M DUPE. Nas últimas 24 horas, DUPE foi negociado entre $ 0.00160446 (mínimo) e $ 0.00199279 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.062064, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00160446.
No desempenho de curto prazo, DUPE movimentou-se -0.17% na última hora e -22.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 40.08K.
A capitalização de mercado atual de Dupe é $ 1.72M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 40.08K. A oferta em circulação de DUPE é 999.94M, com um fornecimento total de 999940461.0166345. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.72M.
-0.17%
-13.90%
-22.78%
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Dupe em USD foi de $ -0.000277747132024481.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Dupe em USD foi de $ -0.0009367994.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Dupe em USD foi de $ -0.0011088967.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Dupe em USD foi de $ -0.0000002438022059863.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.000277747132024481
|-13.90%
|30 dias
|$ -0.0009367994
|-54.46%
|60 dias
|$ -0.0011088967
|-64.47%
|90 dias
|$ -0.0000002438022059863
|-0.00%
Em 2040, o preço de Dupe pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de mercado do DUPE?
Atualmente, ele está avaliado em R$0.0086205559198151184000, refletindo uma variação de preço de -13.90% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço refletem dados de mercado agregados em tempo real.
Quanta liquidez o Dupe possui nas exchanges?
Com uma pontuação de liquidez de --/100, o DUPE apresenta uma profundidade de mercado estável em plataformas de negociação com alto volume.
Qual é o volume diário do DUPE?
Nas últimas 24 horas, os traders trocaram R$-- em valor de DUPE. Um alto volume de negociação contribui para spreads mais apertados e transações mais fluidas.
Qual é a faixa de preço de hoje para o Dupe?
Ele foi negociado entre R$0.0080418491273469492000 e R$0.0099882306336622458000, abrangendo a janela de volatilidade do dia.
O que determina a acessibilidade e popularidade do DUPE nos mercados globais?
Os fatores incluem listagens em exchanges, disponibilidade de pares de negociação, profundidade de liquidez e o quanto o DUPE está bem integrado ao ecossistema da --.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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