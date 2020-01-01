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Principais tokens de Believe.app Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Believe.app Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.01031785
+1.54%
-0.05%
-4.08%
$ 10.32M
$ 465.55K
2
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02205
+0.36%
-0.18%
+9.88%
$ 10.28M
$ 4.39M
3
Dupe
Dupe
DUPE
$ 0.00170397
+0.29%
-0.14%
-15.18%
$ 1.70M
$ 39.07K
4
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.00126684
+0.15%
-0.02%
-12.47%
$ 1.62M
$ 166.59K
5
Avo
Avo
AVO
$ 0.0010425
+0.48%
-0.05%
-1.56%
$ 1.04M
$ 3.13K
6
Infraxa
Infraxa
INFRA
$ 0.00026684
+0.45%
-0.01%
+2.44%
$ 266.84K
$ 282.64
7
VIVA
VIVA
VIVA
$ 0.00016131
+0.59%
+0.01%
-42.74%
$ 161.31K
$ 120.37
8
Jatevo
Jatevo
JTVO
$ 0.00014902
+1.32%
+0.08%
-29.35%
$ 149.00K
$ 5.46K
9
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00013191
+0.30%
+0.01%
-13.54%
$ 131.90K
$ 162.01
10
VIRUS
VIRUS
VIRUS
$ 0.00011159
+0.59%
-0.00%
+7.03%
$ 111.59K
$ 14.55
11
AgentHub
AgentHub
DIRA
$ 6.584E-5
+0.21%
-6.40%
-2.69%
$ 65.78K
--
12
Startup
Startup
STARTUP
$ 5.283E-5
+0.21%
+2.10%
+3.69%
$ 52.31K
--
13
Inbox
Inbox
INBOX
$ 2.952E-5
+0.68%
+0.60%
+0.10%
$ 29.52K
--
14
gooncoin
gooncoin
GOONC
$ 2.86E-5
+0.21%
-5.50%
+2.66%
$ 28.60K
--
15
Giggles
Giggles
GIGGLES
$ 2.312E-5
0.00%
-3.00%
0.00%
$ 21.40K
--
16
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.138E-5
0.00%
-5.00%
+3.84%
$ 21.38K
--
17
Noodle
Noodle
NOODLE
$ 1.77E-5
0.00%
+2.70%
+4.24%
$ 17.70K
--
18
Yapper
Yapper
YAPPER
$ 1.76E-5
0.00%
-15.50%
-15.87%
$ 17.60K
--
19
AfterHour
AfterHour
AH
$ 2.165E-5
0.00%
-2.20%
-2.08%
$ 12.69K
--
20
SocialCrab
SocialCrab
SCRB
$ 1.268E-5
0.00%
-0.40%
0.00%
$ 12.68K
--
21
FITCOIN
FITCOIN
FITCOIN
$ 1.365E-5
+0.15%
-2.90%
-1.66%
$ 12.60K
--
22
Yourself
Yourself
YOURSELF
$ 1.226E-5
0.00%
-0.60%
+2.51%
$ 12.25K
--
23
CreatorGen
CreatorGen
CREATOR
$ 1.222E-5
0.00%
-9.30%
-7.21%
$ 12.22K
--
24
WaterMinder
WaterMinder
WMDR
$ 1.144E-5
0.00%
-1.30%
+4.28%
$ 11.44K
--
25
Superfriend
Superfriend
SUPFRIEND
$ 1.136E-5
0.00%
-0.40%
-0.35%
$ 11.35K
--
26
Algon Trade
Algon Trade
ALG
$ 9.91E-6
0.00%
+3.70%
+3.66%
$ 9.47K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Believe.app Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Believe.app Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 26 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $26.14M.
Qual é o token de Believe.app Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Believe.app Ecosystem acompanhados na MEXC, ALG apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Believe.app Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 26 tokens de Believe.app Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Believe.app Ecosystem incluem KLED, PROMPT, DUPE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Believe.app Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Believe.app Ecosystem é de aproximadamente $26.14M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Believe.app Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.