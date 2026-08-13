Preço de Distorted Face hoje

O preço ao vivo de Distorted Face (DISTORTED) hoje é $ 0, com uma variação de 16.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DISTORTED para USD é de $ 0 por DISTORTED.

Distorted Face ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,802.8, com um fornecimento em circulação de 999.48M DISTORTED. Nas últimas 24 horas, DISTORTED foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0060108, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DISTORTED movimentou-se -1.56% na última hora e +16.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Distorted Face (DISTORTED)

Capitalização de mercado $ 19.80K$ 19.80K $ 19.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.80K$ 19.80K $ 19.80K Fornecimento Circulante 999.48M 999.48M 999.48M Fornecimento total 999,477,265.464248 999,477,265.464248 999,477,265.464248

A capitalização de mercado atual de Distorted Face é $ 19.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DISTORTED é 999.48M, com um fornecimento total de 999477265.464248. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.80K.