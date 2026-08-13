Preço de DEBT hoje

O preço ao vivo de DEBT ($DEBT) hoje é $ 0, com uma variação de 4.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $DEBT para USD é de $ 0 por $DEBT.

DEBT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 47,018, com um fornecimento em circulação de 760.14M $DEBT. Nas últimas 24 horas, $DEBT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $DEBT movimentou-se -0.18% na última hora e -1.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DEBT ($DEBT)

Capitalização de mercado $ 47.02K$ 47.02K $ 47.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 47.41K$ 47.41K $ 47.41K Fornecimento Circulante 760.14M 760.14M 760.14M Fornecimento total 933,471,314.254676 933,471,314.254676 933,471,314.254676

A capitalização de mercado atual de DEBT é $ 47.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $DEBT é 760.14M, com um fornecimento total de 933471314.254676. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.41K.