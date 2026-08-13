Qual é o preço atual de Cycle Network?

Cycle Network está sendo negociado a R$0.0695940278210354694000, o que representa uma variação de preço de 3.73% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como CYC se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 3.73% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se CYC está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Cycle Network está se saindo em comparação com tokens da categoria Infrastructure,BNB Chain Ecosystem,Cross-chain Communication,Binance Alpha Spotlight,Chain Abstraction,Governance?

No segmento Infrastructure,BNB Chain Ecosystem,Cross-chain Communication,Binance Alpha Spotlight,Chain Abstraction,Governance, CYC demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Cycle Network hoje?

A capitalização de mercado de R$10578375.23056842264000 coloca CYC no ranking #2177, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0638321210612436978000 e R$0.0814506503742227406000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente CYC está sendo negociado?

Cycle Network gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de CYC?

Com 152000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.