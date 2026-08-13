Preço de Coder hoje

O preço ao vivo de Coder (CDR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CDR para USD é de $ 0 por CDR.

Coder ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,178.08, com um fornecimento em circulação de 999.98M CDR. Nas últimas 24 horas, CDR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CDR movimentou-se -- na última hora e +0.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Coder (CDR)

Capitalização de mercado $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,978,345.409737 999,978,345.409737 999,978,345.409737

A capitalização de mercado atual de Coder é $ 12.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CDR é 999.98M, com um fornecimento total de 999978345.409737. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.18K.