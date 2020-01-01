Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Yield Optimizer por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Yield Optimizer. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.724
+0.17%
-1.07%
+16.43%
$ 171.71M
$ 55.52K
2
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.6017
+0.26%
+5.96%
-1.48%
$ 13.48M
$ 38.38K
3
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0.609385
+0.26%
-0.00%
+3.36%
$ 6.07M
$ 478.70
4
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.083974
+0.44%
+0.03%
+8.15%
$ 5.73M
$ 4.22K
5
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
$ 0.02836609
0.00%
--
-0.33%
$ 2.84M
$ 38.73
6
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.162405
+0.29%
-0.01%
+0.47%
$ 1.62M
$ 24.08
7
Eris Amplified Luna
Eris Amplified Luna
AMPLUNA
$ 0.097699
-0.34%
-0.04%
+4.95%
$ 1.33M
$ 59.10K
8
Crocodile Finance
Crocodile Finance
CROC
$ 5.74
0.00%
--
0.00%
$ 653.68K
$ 1.16
9
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00031596
-0.69%
+0.17%
-9.00%
$ 627.08K
$ 440.31K
10
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014798
+0.28%
-1.78%
+9.10%
$ 554.00K
$ 1.97M
11
NAV
NAV
NAV
$ 0.00046465
0.00%
-0.00%
-22.97%
$ 464.65K
$ 149.93
12
Asymmetry USDaf
Asymmetry USDaf
USDAF
$ 0.992374
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 300.29K
$ 1.25K
13
stabble
stabble
STB
$ 0.00031683
+0.05%
+0.18%
-44.92%
$ 133.84K
$ 346.39
14
Mintly
Mintly
MLY
$ 0.00017134
-4.68%
+0.10%
+24.39%
$ 71.99K
$ 16.90K
15
SNAKE
SNAKE
SNAKE
$ 0.02270073
0.00%
-0.01%
+1.06%
$ 50.05K
$ 18.68
16
gSNAKE
gSNAKE
GSNAKE
$ 0.862184
+0.01%
--
+3.45%
$ 36.20K
$ 67.12
17
Yeet
Yeet
YEET
$ 4.387E-5
-0.77%
-2.00%
-5.60%
$ 30.74K
--
18
Singularry AI
Singularry AI
SINGULARRY
$ 0.00887
+0.34%
-10.40%
-14.13%
--
$ 1.47M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Yield Optimizer e por que são populares?
Tokens de Yield Optimizer representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 18 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $205.70M.
Qual é o token de Yield Optimizer com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Yield Optimizer acompanhados na MEXC, ATM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.96% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Yield Optimizer existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 18 tokens de Yield Optimizer, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Yield Optimizer incluem CVX, ATM, ALPHA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Yield Optimizer?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Yield Optimizer é de aproximadamente $205.70M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Yield Optimizer, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.