Preço de Eris Amplified Luna hoje

O preço ao vivo de Eris Amplified Luna (AMPLUNA) hoje é $ 0.136797, com uma variação de 4.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AMPLUNA para USD é de $ 0.136797 por AMPLUNA.

Eris Amplified Luna ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 428,810, com um fornecimento em circulação de 3.13M AMPLUNA. Nas últimas 24 horas, AMPLUNA foi negociado entre $ 0.126815 (mínimo) e $ 0.136985 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.1, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.07169.

No desempenho de curto prazo, AMPLUNA movimentou-se +0.78% na última hora e +6.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Capitalização de mercado $ 428.81K$ 428.81K $ 428.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 428.81K$ 428.81K $ 428.81K Fornecimento Circulante 3.13M 3.13M 3.13M Fornecimento total 3,134,648.305961 3,134,648.305961 3,134,648.305961

