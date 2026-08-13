Preço de Stake DAO (SDT)
O preço ao vivo de Stake DAO (SDT) hoje é $ 0.08365, com uma variação de 1.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SDT para USD é de $ 0.08365 por SDT.
Stake DAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,710,924, com um fornecimento em circulação de 68.27M SDT. Nas últimas 24 horas, SDT foi negociado entre $ 0.081489 (mínimo) e $ 0.084111 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 17.38, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01522558.
No desempenho de curto prazo, SDT movimentou-se +0.38% na última hora e +0.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.67K.
A capitalização de mercado atual de Stake DAO é $ 5.71M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.67K. A oferta em circulação de SDT é 68.27M, com um fornecimento total de 70023390.67704983. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.86M.
+0.38%
+1.26%
+0.98%
+0.98%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Stake DAO em USD foi de $ +0.00104075.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Stake DAO em USD foi de $ -0.0061311267.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Stake DAO em USD foi de $ -0.0187245506.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Stake DAO em USD foi de $ +0.0000000658284104.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.00104075
|+1.26%
|30 dias
|$ -0.0061311267
|-7.32%
|60 dias
|$ -0.0187245506
|-22.38%
|90 dias
|$ +0.0000000658284104
|+0.00%
Em 2040, o preço de Stake DAO pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de Stake DAO?
Stake DAO (SDT) está sendo negociado a R$0.4191433076117280000, refletindo uma variação de preço de 1.25% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.
Que papel Stake DAO desempenha em seu ecossistema?
Como ativo central na rede -- e parte do setor Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Curve Ecosystem,Yield Optimizer, SDT frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.
Quão ativamente SDT está sendo negociado hoje?
Nas últimas 24 horas, SDT registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.
Qual é a oferta circulante de Stake DAO?
Hoje há 68270945.48578152 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.
Qual é a capitalização de mercado e a classificação de SDT?
Stake DAO atualmente ocupa a posição de número #1493 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$28615607.58970950528000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.
Como Stake DAO se comportou nas últimas 24 horas?
O preço apresentou uma variação de 1.25% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.
Como Stake DAO se compara a ativos similares na mesma categoria?
No segmento Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Curve Ecosystem,Yield Optimizer, SDT demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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