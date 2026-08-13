Qual é o preço atual de Stake DAO?

Stake DAO (SDT) está sendo negociado a R$0.4191433076117280000, refletindo uma variação de preço de 1.25% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel Stake DAO desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Curve Ecosystem,Yield Optimizer, SDT frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente SDT está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, SDT registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de Stake DAO?

Hoje há 68270945.48578152 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de SDT?

Stake DAO atualmente ocupa a posição de número #1493 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$28615607.58970950528000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como Stake DAO se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de 1.25% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como Stake DAO se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Curve Ecosystem,Yield Optimizer, SDT demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.