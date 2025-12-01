Preço de stabble hoje

O preço ao vivo de stabble (STB) hoje é $ 0.00269066, com uma variação de 3.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STB para USD é de $ 0.00269066 por STB.

stabble ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 265,833, com um fornecimento em circulação de 98.80M STB. Nas últimas 24 horas, STB foi negociado entre $ 0.00268761 (mínimo) e $ 0.00278048 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04127941, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00268761.

No desempenho de curto prazo, STB movimentou-se -0.31% na última hora e -0.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de stabble (STB)

Capitalização de mercado $ 265.83K$ 265.83K $ 265.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Fornecimento Circulante 98.80M 98.80M 98.80M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

