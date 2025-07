CVX

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Nome da criptoCVX

ClassificaçãoNo.140

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)105.61%

Fornecimento circulante98,416,973.58978987

Fornecimento máximo0

Fornecimento total99,909,697.65377425

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico62.68817812800717,2022-01-01

Menor preço1.4333339308751847,2024-11-04

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.