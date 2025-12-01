Preço de Crocodile Finance hoje

O preço ao vivo de Crocodile Finance (CROC) hoje é $ 9.84, com uma variação de 7.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CROC para USD é de $ 9.84 por CROC.

Crocodile Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,711,105, com um fornecimento em circulação de 173.93K CROC. Nas últimas 24 horas, CROC foi negociado entre $ 9.73 (mínimo) e $ 10.62 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 29.85, enquanto a mínima histórica foi de $ 8.76.

No desempenho de curto prazo, CROC movimentou-se +1.12% na última hora e +4.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Crocodile Finance (CROC)

Capitalização de mercado $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Fornecimento Circulante 173.93K 173.93K 173.93K Fornecimento total 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

