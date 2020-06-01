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Principais tokens de Morpho Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Morpho Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9634
+0.12%
-0.49%
+3.98%
$ 989.99M
$ 29.61K
2
Steakhouse USDC V2
Steakhouse USDC V2
STEAKUSDC
$ 1.027
+0.10%
0.00%
0.00%
$ 95.68M
--
3
Steakhouse USDC Morpho Vault
Steakhouse USDC Morpho Vault
STEAKUSDC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 74.95M
--
4
Steakhouse USDT V2
Steakhouse USDT V2
STEAKUSDT
$ 1.021
0.00%
0.00%
0.00%
$ 73.39M
--
5
Gauntlet USDC PRIME V2
Gauntlet USDC PRIME V2
GTUSDCP
$ 1.031
0.00%
0.00%
0.00%
$ 70.60M
--
6
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault
GTUSDC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.56M
--
7
Steakhouse ETH Morpho Vault
Steakhouse ETH Morpho Vault
STEAKETH
$ 1,976.28
+0.16%
+0.00%
-0.33%
$ 23.09M
--
8
Steakhouse WETH V2
Steakhouse WETH V2
STEAKETH
$ 1,907.92
+0.16%
+0.00%
-0.31%
$ 16.89M
--
9
Gauntlet WETH PRIME V2
Gauntlet WETH PRIME V2
GTWETHP
$ 1,916.45
+0.13%
+0.00%
-0.64%
$ 8.81M
--
10
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault
USUALUSDC+
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.54M
--
11
MEV Capital wETH
MEV Capital wETH
MCWETH
$ 2,034.42
+0.16%
+0.00%
-0.61%
$ 3.51M
--
12
Gauntlet USDT Balanced
Gauntlet USDT Balanced
GTUSDTB
$ 1.024
-0.10%
0.00%
+0.10%
$ 1.80M
--
13
Gauntlet USD Alpha
Gauntlet USD Alpha
GTUSDA
$ 1.078
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 1.64M
--
14
Gauntlet USDT PRIME V2
Gauntlet USDT PRIME V2
GTUSDTP
$ 1.019
-0.10%
0.00%
-0.10%
$ 1.22M
--
15
Steakhouse PYUSD V2
Steakhouse PYUSD V2
STEAKPYUSD
$ 1.038
+0.10%
+0.00%
+0.19%
$ 308.91K
--
16
Gauntlet WETH Balanced
Gauntlet WETH Balanced
GTWETHB
$ 1,944.7
+0.16%
+0.00%
-0.58%
$ 193.30K
--
17
Coinshift USDL Morpho Vault
Coinshift USDL Morpho Vault
CSUSDL
$ 0.969739
0.00%
--
0.00%
$ 72.60K
--
18
Re7 WBTC Morpho Vault
Re7 WBTC Morpho Vault
RE7WBTC
$ 64,842
-0.10%
-0.00%
-0.92%
$ 64.09K
--
19
Steakhouse PYUSD Morpho Vault
Steakhouse PYUSD Morpho Vault
STEAKPYUSD
$ 1.099
+0.09%
+0.00%
+0.09%
$ 58.50K
--
20
Morpho eUSD
Morpho eUSD
MEUSD
$ 1.048
-0.19%
+0.01%
+1.16%
$ 49.76K
--
21
Coinshift USDC
Coinshift USDC
CSUSDC
$ 1.076
-0.09%
-0.00%
0.00%
$ 45.59K
--
22
Re7 USDT Morpho Vault
Re7 USDT Morpho Vault
RE7USDT
$ 1.009
-0.10%
-0.00%
-0.98%
$ 19.63K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Morpho Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Morpho Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 22 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.39B.
Qual é o token de Morpho Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Morpho Ecosystem acompanhados na MEXC, MEUSD apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Morpho Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 22 tokens de Morpho Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Morpho Ecosystem incluem MORPHO, STEAKUSDC, STEAKUSDC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Morpho Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Morpho Ecosystem é de aproximadamente $1.39B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Morpho Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.