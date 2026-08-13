Qual é o preço atual de Gauntlet WETH PRIME V2?

Gauntlet WETH PRIME V2 está sendo negociado a R$9638.0781461656902000, o que representa uma variação de preço de 0.64% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como GTWETHP se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 0.64% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se GTWETHP está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Gauntlet WETH PRIME V2 está se saindo em comparação com tokens da categoria Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Tokens?

No segmento Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, GTWETHP demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Gauntlet WETH PRIME V2 hoje?

A capitalização de mercado de R$44297477.76311966001000 coloca GTWETHP no ranking #--, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$9522.4621025129679000 e R$9767.977056069399000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente GTWETHP está sendo negociado?

Gauntlet WETH PRIME V2 gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de GTWETHP?

Com 4596.079174017812 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.