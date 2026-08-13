Preço de Steakhouse USDC V2 hoje

O preço ao vivo de Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) hoje é $ 1.027, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STEAKUSDC para USD é de $ 1.027 por STEAKUSDC.

Steakhouse USDC V2 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 94,885,516, com um fornecimento em circulação de 92.37M STEAKUSDC. Nas últimas 24 horas, STEAKUSDC foi negociado entre $ 1.024 (mínimo) e $ 1.029 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.034, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.005.

No desempenho de curto prazo, STEAKUSDC movimentou-se +0.03% na última hora e +0.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC)

Capitalização de mercado $ 94.89M$ 94.89M $ 94.89M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 94.96M$ 94.96M $ 94.96M Fornecimento Circulante 92.37M 92.37M 92.37M Fornecimento total 92,371,521.16818105 92,371,521.16818105 92,371,521.16818105

A capitalização de mercado atual de Steakhouse USDC V2 é $ 94.89M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de STEAKUSDC é 92.37M, com um fornecimento total de 92371521.16818105. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 94.96M.