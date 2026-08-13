Preço de Gauntlet WETH Balanced hoje

O preço ao vivo de Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) hoje é $ 1,950.91, com uma variação de 0.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GTWETHB para USD é de $ 1,950.91 por GTWETHB.

Gauntlet WETH Balanced ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 193,914, com um fornecimento em circulação de 99.40 GTWETHB. Nas últimas 24 horas, GTWETHB foi negociado entre $ 1,927.49 (mínimo) e $ 1,977.11 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3,424.95, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GTWETHB movimentou-se -0.36% na última hora e -0.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB)

Capitalização de mercado $ 193.91K$ 193.91K $ 193.91K Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 193.91K$ 193.91K $ 193.91K Fornecimento Circulante 99.40 99.40 99.40 Fornecimento total 99.39625922519805 99.39625922519805 99.39625922519805

A capitalização de mercado atual de Gauntlet WETH Balanced é $ 193.91K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de GTWETHB é 99.40, com um fornecimento total de 99.39625922519805. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 193.91K.