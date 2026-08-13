Preço de Steakhouse WETH V2 hoje

O preço ao vivo de Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) hoje é $ 1,904.45, com uma variação de 1.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STEAKETH para USD é de $ 1,904.45 por STEAKETH.

Steakhouse WETH V2 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,802,267, com um fornecimento em circulação de 8.82K STEAKETH. Nas últimas 24 horas, STEAKETH foi negociado entre $ 1,893.09 (mínimo) e $ 1,934.29 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3,394.14, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,773.09.

No desempenho de curto prazo, STEAKETH movimentou-se +0.14% na última hora e -0.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Steakhouse WETH V2 (STEAKETH)

Capitalização de mercado $ 16.80M$ 16.80M $ 16.80M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.80M$ 16.80M $ 16.80M Fornecimento Circulante 8.82K 8.82K 8.82K Fornecimento total 8,822.653804767544 8,822.653804767544 8,822.653804767544

A capitalização de mercado atual de Steakhouse WETH V2 é $ 16.80M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de STEAKETH é 8.82K, com um fornecimento total de 8822.653804767544. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.80M.