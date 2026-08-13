Preço de Steakhouse USDT V2 hoje

O preço ao vivo de Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) hoje é $ 1.022, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STEAKUSDT para USD é de $ 1.022 por STEAKUSDT.

Steakhouse USDT V2 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 73,440,240, com um fornecimento em circulação de 71.89M STEAKUSDT. Nas últimas 24 horas, STEAKUSDT foi negociado entre $ 1.018 (mínimo) e $ 1.023 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.028, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.994793.

No desempenho de curto prazo, STEAKUSDT movimentou-se +0.04% na última hora e +0.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT)

Capitalização de mercado $ 73.44M$ 73.44M $ 73.44M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 73.44M$ 73.44M $ 73.44M Fornecimento Circulante 71.89M 71.89M 71.89M Fornecimento total 71,889,573.20089118 71,889,573.20089118 71,889,573.20089118

A capitalização de mercado atual de Steakhouse USDT V2 é $ 73.44M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de STEAKUSDT é 71.89M, com um fornecimento total de 71889573.20089118. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 73.44M.