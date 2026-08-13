Preço de Steakhouse PYUSD V2 hoje

O preço ao vivo de Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) hoje é $ 1.037, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STEAKPYUSD para USD é de $ 1.037 por STEAKPYUSD.

Steakhouse PYUSD V2 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 308,813, com um fornecimento em circulação de 297.74K STEAKPYUSD. Nas últimas 24 horas, STEAKPYUSD foi negociado entre $ 1.033 (mínimo) e $ 1.041 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.043, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.001.

No desempenho de curto prazo, STEAKPYUSD movimentou-se +0.03% na última hora e +0.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD)

Capitalização de mercado $ 308.81K$ 308.81K $ 308.81K Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 308.81K$ 308.81K $ 308.81K Fornecimento Circulante 297.74K 297.74K 297.74K Fornecimento total 297,739.8559786126 297,739.8559786126 297,739.8559786126

A capitalização de mercado atual de Steakhouse PYUSD V2 é $ 308.81K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de STEAKPYUSD é 297.74K, com um fornecimento total de 297739.8559786126. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 308.81K.