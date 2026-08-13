Preço de Gauntlet USDC PRIME V2 hoje

O preço ao vivo de Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) hoje é $ 1.03, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GTUSDCP para USD é de $ 1.03 por GTUSDCP.

Gauntlet USDC PRIME V2 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 70,583,871, com um fornecimento em circulação de 68.51M GTUSDCP. Nas últimas 24 horas, GTUSDCP foi negociado entre $ 1.027 (mínimo) e $ 1.033 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.037, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.006.

No desempenho de curto prazo, GTUSDCP movimentou-se -0.03% na última hora e +0.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP)

Capitalização de mercado $ 70.58M$ 70.58M $ 70.58M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 70.58M$ 70.58M $ 70.58M Fornecimento Circulante 68.51M 68.51M 68.51M Fornecimento total 68,512,803.02305634 68,512,803.02305634 68,512,803.02305634

A capitalização de mercado atual de Gauntlet USDC PRIME V2 é $ 70.58M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de GTUSDCP é 68.51M, com um fornecimento total de 68512803.02305634. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 70.58M.