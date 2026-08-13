Preço de Gauntlet USDT PRIME V2 hoje

O preço ao vivo de Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) hoje é $ 1.019, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GTUSDTP para USD é de $ 1.019 por GTUSDTP.

Gauntlet USDT PRIME V2 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,123,696, com um fornecimento em circulação de 4.05M GTUSDTP. Nas últimas 24 horas, GTUSDTP foi negociado entre $ 1.016 (mínimo) e $ 1.022 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.026, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.997881.

No desempenho de curto prazo, GTUSDTP movimentou-se -0.03% na última hora e +0.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP)

Capitalização de mercado $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Fornecimento Circulante 4.05M 4.05M 4.05M Fornecimento total 4,046,699.885417673 4,046,699.885417673 4,046,699.885417673

A capitalização de mercado atual de Gauntlet USDT PRIME V2 é $ 4.12M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de GTUSDTP é 4.05M, com um fornecimento total de 4046699.885417673. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.12M.