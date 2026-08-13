Preço de Build4 hoje

O preço ao vivo de Build4 (B4) hoje é $ 0, com uma variação de 8.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de B4 para USD é de $ 0 por B4.

Build4 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,978.08, com um fornecimento em circulação de 403.38M B4. Nas últimas 24 horas, B4 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0018319, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, B4 movimentou-se -0.08% na última hora e +25.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Build4 (B4)

Capitalização de mercado $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 39.61K$ 39.61K $ 39.61K Fornecimento Circulante 403.38M 403.38M 403.38M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Build4 é $ 15.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de B4 é 403.38M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.61K.