Preço de BOTIFY hoje

O preço ao vivo de BOTIFY (BOTIFY) hoje é $ 0, com uma variação de 1.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOTIFY para USD é de $ 0 por BOTIFY.

BOTIFY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,568, com um fornecimento em circulação de 999.59M BOTIFY. Nas últimas 24 horas, BOTIFY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.057393, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOTIFY movimentou-se -0.19% na última hora e -1.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BOTIFY (BOTIFY)

Capitalização de mercado $ 43.57K$ 43.57K $ 43.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.57K$ 43.57K $ 43.57K Fornecimento Circulante 999.59M 999.59M 999.59M Fornecimento total 999,589,502.642434 999,589,502.642434 999,589,502.642434

A capitalização de mercado atual de BOTIFY é $ 43.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BOTIFY é 999.59M, com um fornecimento total de 999589502.642434. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.57K.