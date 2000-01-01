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Principais tokens de Retail por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Retail. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Faith Tribe
Faith Tribe
FTRB
$ 0.00389859
0.00%
-0.00%
-3.27%
$ 16.06M
$ 12.95K
2
Vow
Vow
VOW
$ 0.02867
-0.21%
+17.73%
+12.31%
$ 10.17M
$ 3.12M
3
Soil
Soil
SOIL
$ 0.09901
-0.02%
+0.77%
-3.52%
$ 6.89M
$ 410.28K
4
MANSORY
MANSORY
MNSRY
$ 0.006793
+0.01%
+0.47%
+1.75%
$ 6.11M
$ 4.16M
5
BugsCoin
BugsCoin
BGSC
$ 0.0006499
-0.08%
-2.25%
-1.32%
$ 6.06M
$ 78.07M
6
Roam
Roam
ROAM
$ 0.010345
-0.08%
-4.39%
+21.12%
$ 3.63M
$ 2.97M
7
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00173345
-0.02%
-0.00%
-1.38%
$ 3.38M
$ 266.40
8
THAT
THAT
THAT
$ 0.00199375
0.00%
0.00%
+0.91%
$ 3.06M
$ 21.01K
9
MileVerse
MileVerse
MVC
$ 0.00111411
+0.34%
-0.00%
+3.84%
$ 3.00M
$ 367.98K
10
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21616
+0.01%
+0.27%
+0.35%
$ 2.10M
$ 378.70K
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.000839
-0.01%
-0.24%
+0.13%
$ 1.37M
$ 64.62M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00002063
+0.05%
+0.49%
-7.57%
$ 1.30M
$ 2.86B
13
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 62.619
+0.12%
-0.25%
-0.54%
$ 387.72K
$ 3.46K
14
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00027628
-1.04%
-0.04%
-6.74%
$ 177.53K
$ 2.82K
15
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
0.00%
$ 164.34K
$ 24.11
16
HanChain
HanChain
HAN
$ 0.0001636
+0.01%
-0.00%
-1.20%
$ 112.88K
$ 507.42K
17
WFDP
WFDP
WFDP
$ 38.47
+1.32%
0.00%
0.00%
$ 43.84K
$ 37.89K
18
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.144E-5
-5.26%
-6.60%
-3.02%
$ 41.42K
--
19
DRESSdio
DRESSdio
DRESS
$ 6.277E-5
+0.21%
+11.80%
+4.01%
$ 34.20K
--
20
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 2.35973E-7
0.00%
+1.70%
+1.48%
$ 21.94K
--
21
Luxury Travel Token
Luxury Travel Token
LTT
$ 0.0016873
-1.15%
-6.98%
+0.83%
--
$ 12.36M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Retail e por que são populares?
Tokens de Retail representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 21 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $64.11M.
Qual é o token de Retail com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Retail acompanhados na MEXC, VOW apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 17.73% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Retail existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 21 tokens de Retail, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Retail incluem FTRB, VOW, SOIL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Retail?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Retail é de aproximadamente $64.11M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Retail, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.