Preço de BETTER hoje

O preço ao vivo de BETTER (BETTER) hoje é $ 0.00213209, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BETTER para USD é de $ 0.00213209 por BETTER.

BETTER ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,405,049, com um fornecimento em circulação de 121.11M BETTER. Nas últimas 24 horas, BETTER foi negociado entre $ 0.00213077 (mínimo) e $ 0.00217294 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00738334, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BETTER movimentou-se -- na última hora e +3.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 574.50.

Informações de mercado de BETTER (BETTER)

Capitalização de mercado $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volume (24h) $ 574.50$ 574.50 $ 574.50 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Fornecimento Circulante 121.11M 121.11M 121.11M Fornecimento total 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999

A capitalização de mercado atual de BETTER é $ 1.41M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 574.50. A oferta em circulação de BETTER é 121.11M, com um fornecimento total de 709001939.9999999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.51M.