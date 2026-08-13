Preço de Bagwork hoje

O preço ao vivo de Bagwork (BAGWORK) hoje é $ 0, com uma variação de 2.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BAGWORK para USD é de $ 0 por BAGWORK.

Bagwork ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 87,239, com um fornecimento em circulação de 996.09M BAGWORK. Nas últimas 24 horas, BAGWORK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04827521, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BAGWORK movimentou-se -0.07% na última hora e -7.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bagwork (BAGWORK)

Capitalização de mercado $ 87.24K$ 87.24K $ 87.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 87.24K$ 87.24K $ 87.24K Fornecimento Circulante 996.09M 996.09M 996.09M Fornecimento total 996,091,415.586972 996,091,415.586972 996,091,415.586972

A capitalização de mercado atual de Bagwork é $ 87.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BAGWORK é 996.09M, com um fornecimento total de 996091415.586972. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 87.24K.