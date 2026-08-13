Preço de assface hoje

O preço ao vivo de assface (ASSFACE) hoje é $ 0, com uma variação de 4.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASSFACE para USD é de $ 0 por ASSFACE.

assface ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,005, com um fornecimento em circulação de 945.18M ASSFACE. Nas últimas 24 horas, ASSFACE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00105703, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ASSFACE movimentou-se -0.20% na última hora e -23.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de assface (ASSFACE)

Capitalização de mercado $ 27.01K$ 27.01K $ 27.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.13K$ 27.13K $ 27.13K Fornecimento Circulante 945.18M 945.18M 945.18M Fornecimento total 999,781,331.230034 999,781,331.230034 999,781,331.230034

A capitalização de mercado atual de assface é $ 27.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ASSFACE é 945.18M, com um fornecimento total de 999781331.230034. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.13K.