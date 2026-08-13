Preço de Anon Alien hoje

O preço ao vivo de Anon Alien (AALIEN) hoje é $ 0, com uma variação de 1.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AALIEN para USD é de $ 0 por AALIEN.

Anon Alien ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,412.37, com um fornecimento em circulação de 999.95M AALIEN. Nas últimas 24 horas, AALIEN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AALIEN movimentou-se +0.08% na última hora e -44.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Anon Alien (AALIEN)

Capitalização de mercado $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Fornecimento Circulante 999.95M 999.95M 999.95M Fornecimento total 999,949,255.874953 999,949,255.874953 999,949,255.874953

A capitalização de mercado atual de Anon Alien é $ 15.41K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AALIEN é 999.95M, com um fornecimento total de 999949255.874953. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.41K.