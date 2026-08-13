Preço de AIUSD hoje

O preço ao vivo de AIUSD (AIUSD) hoje é $ 0.999051, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIUSD para USD é de $ 0.999051 por AIUSD.

AIUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,635,847, com um fornecimento em circulação de 6.64M AIUSD. Nas últimas 24 horas, AIUSD foi negociado entre $ 0.998797 (mínimo) e $ 0.999469 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.999819, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.997955.

No desempenho de curto prazo, AIUSD movimentou-se -0.01% na última hora e -0.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 16.06K.

Informações de mercado de AIUSD (AIUSD)

Capitalização de mercado $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M Volume (24h) $ 16.06K$ 16.06K $ 16.06K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M Fornecimento Circulante 6.64M 6.64M 6.64M Fornecimento total 6,642,244.600900001 6,642,244.600900001 6,642,244.600900001

A capitalização de mercado atual de AIUSD é $ 6.64M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 16.06K. A oferta em circulação de AIUSD é 6.64M, com um fornecimento total de 6642244.600900001. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.64M.