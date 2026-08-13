Preço de afk hoje

O preço ao vivo de afk (AFK) hoje é $ 0, com uma variação de 1.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AFK para USD é de $ 0 por AFK.

afk ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,873, com um fornecimento em circulação de 948.02M AFK. Nas últimas 24 horas, AFK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00651403, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AFK movimentou-se +0.09% na última hora e +4.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de afk (AFK)

Capitalização de mercado $ 20.87K$ 20.87K $ 20.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.87K$ 20.87K $ 20.87K Fornecimento Circulante 948.02M 948.02M 948.02M Fornecimento total 948,018,081.848856 948,018,081.848856 948,018,081.848856

A capitalização de mercado atual de afk é $ 20.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AFK é 948.02M, com um fornecimento total de 948018081.848856. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.87K.