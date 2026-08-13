Preço de afk (AFK)
O preço ao vivo de afk (AFK) hoje é $ 0, com uma variação de 1.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AFK para USD é de $ 0 por AFK.
afk ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,873, com um fornecimento em circulação de 948.02M AFK. Nas últimas 24 horas, AFK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00651403, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, AFK movimentou-se +0.09% na última hora e +4.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de afk é $ 20.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AFK é 948.02M, com um fornecimento total de 948018081.848856. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.87K.
+0.09%
+1.37%
+4.95%
+4.95%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de afk em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de afk em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de afk em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de afk em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+1.37%
|30 dias
|$ 0
|-39.91%
|60 dias
|$ 0
|-90.40%
|90 dias
|$ 0
|--
Em 2040, o preço de afk pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual ao vivo de afk?
afk está cotado a R$, apresentando uma variação de preço de 1.36% nas últimas 24 horas.
Quanta atividade comercial está visível hoje?
Um total de R$-- foi negociado em exchanges importantes, indicando uma participação ativa no mercado e liquidez contínua.
Quão líquido é o mercado de AFK?
A pontuação de liquidez de --/100 reflete quão profundos são os livros de ordens, quão eficientemente grandes ordens podem ser executadas e quão estreitos são os spreads nos principais pares de negociação.
O que indica a faixa diária de negociação?
A variação de preço entre R$ e R$ destaca os níveis atuais de volatilidade e o impulso intradiário.
Qual é a posição atual de afk no mercado?
Atualmente, ocupa a posição de número #8709, apoiada por uma capitalização de mercado de R$104620.36888230219000.
Que papel desempenha a oferta na estabilidade do preço?
A oferta circulante de 948018081.848856 tokens influencia diretamente o comportamento dos preços, especialmente durante períodos de demanda elevada ou escassez.
Quais fatores influenciam o perfil de liquidez de afk?
A liquidez depende da atividade dos criadores de mercado, da diversidade dos pares de negociação, da profundidade das exchanges e do envolvimento do ecossistema da rede --.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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