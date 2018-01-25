Análise técnica de Zilliqa (ZIL) hoje A página de Análise de Zilliqa fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZIL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zilliqa abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Zilliqa (ZIL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002587 -- -10.05% -12.22% -38.54%

Indicadores técnicos de Zilliqa

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zilliqa em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 5 Compra 10 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 3 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.002321 0.00232 R2 0.00232 0.00232 R1 0.00232 0.00232 PP 0.002319 0.002319 S1 0.002319 0.002319 S2 0.002318 0.002319 S3 0.002318 0.002318

Sinais de mercado Zilliqa Volume líquido atual de ordens em aberto -0.08M $1.60 M $1.69 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.14M Compras ativas de 3 dias $0.11 M Vendas ativas de 3 dias $0.26 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.12M Compras ativas de 7 dias $0.47 M Vendas ativas de 7 dias $0.58 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Zilliqa Entrada líquida Preço de ZILUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.00 2026-08-12 $0.08 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 -$0.05 M 0.00 2026-08-09 $0.02 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Zilliqa (ZIL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zilliqa. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZIL / USDT $0.002587 $0.002587 $0.002587 -2.70% 20.43M (USDT) Negociar