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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Zilliqa, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Zilliqa, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Zilliqa (ZIL) hoje

Análise técnica de Zilliqa (ZIL) hoje

A página de Análise de Zilliqa fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZIL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zilliqa abaixo.

Variação de preço de Zilliqa (ZIL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.002587---10.05%-12.22%-38.54%
Saiba mais sobre o preço de Zilliqa

Indicadores técnicos de Zilliqa

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zilliqa em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 5
Compra 10
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 2Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 3Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.002321
0.00232
R2
0.00232
0.00232
R1
0.00232
0.00232
PP
0.002319
0.002319
S1
0.002319
0.002319
S2
0.002318
0.002319
S3
0.002318
0.002318

Sinais de mercado Zilliqa

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.08M
$1.60 M
$1.69 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.14M
Compras ativas de 3 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.26 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.12M
Compras ativas de 7 dias
$0.47 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.58 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Zilliqa

Entrada líquidaPreço de ZILUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.00
2026-08-12$0.08 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10-$0.05 M0.00
2026-08-09$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZIL/USDT
$0.002587
$0.002587$0.002587
-2.70%
20.43M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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