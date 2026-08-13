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Análise técnica de YearnFinance (YFI) hoje

Análise técnica de YearnFinance (YFI) hoje

A página de Análise de YearnFinance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de YFI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de YearnFinance abaixo.

Variação de preço de YearnFinance (YFI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1,957.4---6.34%-8.16%-27.65%
Saiba mais sobre o preço de YearnFinance

Indicadores técnicos de YearnFinance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do YearnFinance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 2
Compra 19
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 2Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1,953.6666
1,952.3333
R2
1,952.3333
1,951.5693
R1
1,951.6666
1,951.0973
PP
1,950.3333
1,950.3333
S1
1,949.6666
1,949.5693
S2
1,948.3333
1,949.0973
S3
1,947.6666
1,948.3333

Sinais de mercado YearnFinance

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$1.85 M
$1.85 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.09 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.07M
Compras ativas de 7 dias
$1.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.94 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de YearnFinance

Entrada líquidaPreço de YFIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M1,952.50
2026-08-12$0.03 M1,944.70
2026-08-11-$0.01 M1,937.00
2026-08-10-$0.01 M2,024.90
2026-08-09-$0.01 M2,072.60

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
YFI/USDT
$1,957.4
$1,957.4$1,957.4
+0.69%
30.13 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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