Análise técnica de Verge (XVG) hoje A página de Análise de Verge fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XVG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Verge abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Verge (XVG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002103 -- +5.89% +0.52% -43.50%

Indicadores técnicos de Verge

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Verge em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 6 Compra 12 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 3 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 3 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00211 0.002109 R2 0.002109 0.002108 R1 0.002108 0.002108 PP 0.002107 0.002107 S1 0.002106 0.002106 S2 0.002105 0.002106 S3 0.002104 0.002105

Sinais de mercado Verge Volume líquido atual de ordens em aberto -0.79M $11.62 M $12.42 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.06 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $0.18 M Vendas ativas de 7 dias $0.20 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Verge Entrada líquida Preço de XVGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Verge (XVG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Verge. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XVG / USDT $0.002103 $0.002103 $0.002103 -2.32% 35.97M (USDT) Negociar XVG / USDC $0.0021 $0.0021 $0.0021 -2.23% 25.67M (USDT) Negociar