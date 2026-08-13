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Análise técnica de Verge (XVG) hoje

Análise técnica de Verge (XVG) hoje

A página de Análise de Verge fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XVG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Verge abaixo.

Variação de preço de Verge (XVG)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.002103--+5.89%+0.52%-43.50%
Saiba mais sobre o preço de Verge

Indicadores técnicos de Verge

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Verge em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 6
Compra 12
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 3Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00211
0.002109
R2
0.002109
0.002108
R1
0.002108
0.002108
PP
0.002107
0.002107
S1
0.002106
0.002106
S2
0.002105
0.002106
S3
0.002104
0.002105

Sinais de mercado Verge

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.79M
$11.62 M
$12.42 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.06 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.18 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.20 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Verge

Entrada líquidaPreço de XVGUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10-$0.02 M0.00
2026-08-09$0.01 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Verge (XVG) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XVG/USDT
$0.002103
$0.002103$0.002103
-2.32%
35.97M (USDT)
XVG/USDC
$0.0021
$0.0021$0.0021
-2.23%
25.67M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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