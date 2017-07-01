Análise técnica de Tezos (XTZ) hoje A página de Análise de Tezos fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XTZ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Tezos abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Tezos (XTZ) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.195 -- -1.12% -12.44% -48.42%

Indicadores técnicos de Tezos

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tezos em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 4 Compra 13 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 2 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1951 0.195 R2 0.195 0.195 R1 0.195 0.195 PP 0.1949 0.1949 S1 0.1949 0.1949 S2 0.1948 0.1949 S3 0.1948 0.1948

Sinais de mercado Tezos Volume líquido atual de ordens em aberto 0.03M $3.11 M $3.08 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.06M Compras ativas de 3 dias $0.21 M Vendas ativas de 3 dias $0.27 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.65 M Vendas ativas de 7 dias $0.67 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Tezos Entrada líquida Preço de XTZUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.20 2026-08-12 -$0.03 M 0.19 2026-08-11 -$0.01 M 0.19 2026-08-10 -$0.12 M 0.20 2026-08-09 $0.07 M 0.20 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Tezos (XTZ) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Tezos. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XTZ / USDT $0.195 $0.195 $0.195 +0.20% 278.26K (USDT) Negociar