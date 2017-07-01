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Análise técnica de Tezos (XTZ) hoje

Análise técnica de Tezos (XTZ) hoje

A página de Análise de Tezos fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XTZ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Tezos abaixo.

Variação de preço de Tezos (XTZ)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.195---1.12%-12.44%-48.42%
Saiba mais sobre o preço de Tezos

Indicadores técnicos de Tezos

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tezos em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 4
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 2Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1951
0.195
R2
0.195
0.195
R1
0.195
0.195
PP
0.1949
0.1949
S1
0.1949
0.1949
S2
0.1948
0.1949
S3
0.1948
0.1948

Sinais de mercado Tezos

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.03M
$3.11 M
$3.08 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.06M
Compras ativas de 3 dias
$0.21 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.27 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.65 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.67 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Tezos

Entrada líquidaPreço de XTZUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.20
2026-08-12-$0.03 M0.19
2026-08-11-$0.01 M0.19
2026-08-10-$0.12 M0.20
2026-08-09$0.07 M0.20

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XTZ/USDT
$0.195
$0.195$0.195
+0.20%
278.26K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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