Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Stellar, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Stellar, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre XLM

Informações sobre preços de XLM

O que é XLM

Whitepaper de XLM

Site oficial do XLM

Tokenomics de XLM

Previsão de preço de XLM

Histórico de preço de XLM

Guia de compra de XLM

Conversor de XLM para moeda Fiat

Spot XLM

Futuros Coin-M de XLM

Futuros USDT-M de XLM

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Stellar (XLM) hoje

Análise técnica de Stellar (XLM) hoje

A página de Análise de Stellar fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XLM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Stellar abaixo.

Variação de preço de Stellar (XLM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1597---1.79%-11.18%-1.30%
Saiba mais sobre o preço de Stellar

Indicadores técnicos de Stellar

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Stellar em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 6
Compra 11
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 2Compra 4
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 4Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.15976
0.15976
R2
0.15976
0.15976
R1
0.15976
0.15976
PP
0.15976
0.15976
S1
0.15976
0.15976
S2
0.15976
0.15976
S3
0.15976
0.15976

Sinais de mercado Stellar

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.50M
$20.13 M
$20.64 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
1.81M
Compras ativas de 3 dias
$19.24 M
Vendas ativas de 3 dias
$17.43 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
1.65M
Compras ativas de 7 dias
$48.43 M
Vendas ativas de 7 dias
$46.79 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Stellar

Entrada líquidaPreço de XLMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.17 M0.16
2026-08-12-$0.19 M0.16
2026-08-11-$0.80 M0.16
2026-08-10$4.06 M0.16
2026-08-09-$0.06 M0.16

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Stellar

Negocie Stellar (XLM) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Stellar.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XLM/USDT
$0.1597
$0.1597$0.1597
-0.06%
1.24M (USDT)
XLM/USDC
$0.1597
$0.1597$0.1597
0.00%
402.90K (USDT)
XLM/BTC
$0.00000252
$0.00000252$0.00000252
+0.07%
50.92K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de XLM para USD

Montante

XLM
XLM
USD
USD

1 XLM = 0.1597 USD