Análise técnica de Stellar (XLM) hoje A página de Análise de Stellar fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XLM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Stellar abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Stellar (XLM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1597 -- -1.79% -11.18% -1.30%

Indicadores técnicos de Stellar

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Stellar em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 6 Compra 11 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 4 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.15976 0.15976 R2 0.15976 0.15976 R1 0.15976 0.15976 PP 0.15976 0.15976 S1 0.15976 0.15976 S2 0.15976 0.15976 S3 0.15976 0.15976

Sinais de mercado Stellar Volume líquido atual de ordens em aberto -0.50M $20.13 M $20.64 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 1.81M Compras ativas de 3 dias $19.24 M Vendas ativas de 3 dias $17.43 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 1.65M Compras ativas de 7 dias $48.43 M Vendas ativas de 7 dias $46.79 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Stellar Entrada líquida Preço de XLMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.17 M 0.16 2026-08-12 -$0.19 M 0.16 2026-08-11 -$0.80 M 0.16 2026-08-10 $4.06 M 0.16 2026-08-09 -$0.06 M 0.16 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Stellar (XLM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Stellar. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XLM / USDT $0.1597 $0.1597 $0.1597 -0.06% 1.24M (USDT) Negociar XLM / USDC $0.1597 $0.1597 $0.1597 0.00% 402.90K (USDT) Negociar XLM / BTC $0.00000252 $0.00000252 $0.00000252 +0.07% 50.92K (USDT) Negociar