Preço de Dexlab hoje

O preço ao vivo de Dexlab (XLAB) hoje é $ 0.0000006315, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XLAB para USD é de $ 0.0000006315 por XLAB.

Dexlab ocupa atualmente a posição #2748 em capitalização de mercado, totalizando $ 222.08K, com um fornecimento em circulação de 351.67B XLAB. Nas últimas 24 horas, XLAB foi negociado entre $ 0.0000006276 (mínimo) e $ 0.0000006718 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000020824547284648, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000000639615163159.

No desempenho de curto prazo, XLAB movimentou-se -0.10% na última hora e -9.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 48.66K.

Informações de mercado de Dexlab (XLAB)

Classificação No.2748 Capitalização de mercado $ 222.08K$ 222.08K $ 222.08K Volume (24h) $ 48.66K$ 48.66K $ 48.66K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M Fornecimento Circulante 351.67B 351.67B 351.67B Fornecimento máximo 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 Fornecimento total 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 Taxa circulante 7.03% Blockchain pública SOL

