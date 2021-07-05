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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre XEC, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre XEC, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de XEC (XEC) hoje

Análise técnica de XEC (XEC) hoje

A página de Análise de XEC fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XEC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de XEC abaixo.

Variação de preço de XEC (XEC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.000006406--+1.87%-2.81%-19.84%
Saiba mais sobre o preço de XEC

Indicadores técnicos de XEC

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do XEC em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 2
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.000006408
0.000006408
R2
0.000006408
0.000006407
R1
0.000006407
0.000006407
PP
0.000006407
0.000006407
S1
0.000006406
0.000006406
S2
0.000006406
0.000006406
S3
0.000006405
0.000006406

Sinais de mercado XEC

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.35M
$1.52 M
$1.17 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de XEC

Entrada líquidaPreço de XECUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.05 M0.00
2026-08-10$0.04 M0.00
2026-08-09-$0.03 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie XEC (XEC) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XEC/USDT
$0.000006406
$0.000006406$0.000006406
-1.98%
10.64B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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XEC
USD
USD

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