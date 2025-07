XEC

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

Nome da criptoXEC

ClassificaçãoNo.141

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante19,893,626,547,582

Fornecimento máximo21,000,000,000,000

Fornecimento total19,893,626,547,582

Taxa circulante0.9473%

Data de emissão2021-07-05 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000592590659826054,2021-11-10

Menor preço0.000015996212103553,2025-04-07

Blockchain públicaBCHA

