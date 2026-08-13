Análise técnica de XDC Network (XDC) hoje A página de Análise de XDC Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XDC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de XDC Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de XDC Network (XDC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02656 -- -0.86% -1.60% -26.21%

Indicadores técnicos de XDC Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do XDC Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 8 Compra 13 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 4 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 4 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0266 0.02657 R2 0.02657 0.02656 R1 0.02656 0.02655 PP 0.02653 0.02653 S1 0.02652 0.02652 S2 0.02649 0.02651 S3 0.02648 0.02649

Sinais de mercado XDC Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.27M $1.24 M $1.50 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.13 M Vendas ativas de 3 dias $0.14 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.17 M Vendas ativas de 7 dias $0.17 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de XDC Network Entrada líquida Preço de XDCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.03 2026-08-12 $0.10 M 0.03 2026-08-11 -$0.01 M 0.03 2026-08-10 $0.06 M 0.03 2026-08-09 $0.03 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie XDC Network (XDC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o XDC Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XDC / USDT $0.02656 $0.02656 $0.02656 -0.89% 3.37M (USDT) Negociar XDC / USDC $0.02654 $0.02654 $0.02654 -0.97% 2.08M (USDT) Negociar