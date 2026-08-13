Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre XDC Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre XDC Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre XDC

Informações sobre preços de XDC

O que é XDC

Whitepaper de XDC

Site oficial do XDC

Tokenomics de XDC

Previsão de preço de XDC

Histórico de preço de XDC

Guia de compra de XDC

Conversor de XDC para moeda Fiat

Spot XDC

Futuros USDT-M de XDC

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de XDC Network (XDC) hoje

Análise técnica de XDC Network (XDC) hoje

A página de Análise de XDC Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XDC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de XDC Network abaixo.

Variação de preço de XDC Network (XDC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02656---0.86%-1.60%-26.21%
Saiba mais sobre o preço de XDC Network

Indicadores técnicos de XDC Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do XDC Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 8
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 4Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 4Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0266
0.02657
R2
0.02657
0.02656
R1
0.02656
0.02655
PP
0.02653
0.02653
S1
0.02652
0.02652
S2
0.02649
0.02651
S3
0.02648
0.02649

Sinais de mercado XDC Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.27M
$1.24 M
$1.50 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.14 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.17 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.17 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de XDC Network

Entrada líquidaPreço de XDCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.03
2026-08-12$0.10 M0.03
2026-08-11-$0.01 M0.03
2026-08-10$0.06 M0.03
2026-08-09$0.03 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre XDC Network

Negocie XDC Network (XDC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o XDC Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XDC/USDT
$0.02656
$0.02656$0.02656
-0.89%
3.37M (USDT)
XDC/USDC
$0.02654
$0.02654$0.02654
-0.97%
2.08M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de XDC para USD

Montante

XDC
XDC
USD
USD

1 XDC = 0.02656 USD