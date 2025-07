XDC

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

Nome da criptoXDC

ClassificaçãoNo.70

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0003%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.36%

Fornecimento circulante16,222,662,727.15

Fornecimento máximo0

Fornecimento total38,002,847,998.65

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.19387438,2021-08-21

Menor preço0.000157131627911,2019-06-20

Blockchain públicaXDC

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.