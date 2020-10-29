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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Wootrade Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Wootrade Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Wootrade Network (WOO) hoje

Análise técnica de Wootrade Network (WOO) hoje

A página de Análise de Wootrade Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WOO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Wootrade Network abaixo.

Variação de preço de Wootrade Network (WOO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01059---5.20%-6.04%-44.44%
Saiba mais sobre o preço de Wootrade Network

Indicadores técnicos de Wootrade Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Wootrade Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 10
Compra 7
Médias móveis:NeutroVenda 5Neutro 4Compra 5
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 6Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01058
0.01058
R2
0.01058
0.01057
R1
0.01057
0.01057
PP
0.01057
0.01057
S1
0.01056
0.01056
S2
0.01056
0.01056
S3
0.01055
0.01056

Sinais de mercado Wootrade Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.12M
$6.71 M
$6.83 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.10 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.22 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.23 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Wootrade Network

Entrada líquidaPreço de WOOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.02 M0.01
2026-08-11-$0.05 M0.01
2026-08-10-$0.02 M0.01
2026-08-09$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WOO/USDT
$0.01058
$0.01058$0.01058
-1.94%
5.44M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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WOO
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