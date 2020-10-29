Análise técnica de Wootrade Network (WOO) hoje A página de Análise de Wootrade Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WOO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Wootrade Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Wootrade Network (WOO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01059 -- -5.20% -6.04% -44.44%

Indicadores técnicos de Wootrade Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Wootrade Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 10 Compra 7 Médias móveis : Neutro Venda 5 Neutro 4 Compra 5 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 6 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01058 0.01058 R2 0.01058 0.01057 R1 0.01057 0.01057 PP 0.01057 0.01057 S1 0.01056 0.01056 S2 0.01056 0.01056 S3 0.01055 0.01056

Sinais de mercado Wootrade Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.12M $6.71 M $6.83 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.11 M Vendas ativas de 3 dias $0.10 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.22 M Vendas ativas de 7 dias $0.23 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Wootrade Network Entrada líquida Preço de WOOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.02 M 0.01 2026-08-11 -$0.05 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Wootrade Network (WOO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Wootrade Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WOO / USDT $0.01058 $0.01058 $0.01058 -1.94% 5.44M (USDT) Negociar