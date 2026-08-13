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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Worldcoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Worldcoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Worldcoin (WLD) hoje

Análise técnica de Worldcoin (WLD) hoje

A página de Análise de Worldcoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WLD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Worldcoin abaixo.

Variação de preço de Worldcoin (WLD)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.331--+4.81%-15.13%+26.72%
Saiba mais sobre o preço de Worldcoin

Indicadores técnicos de Worldcoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Worldcoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 1
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3309
0.3309
R2
0.3309
0.3308
R1
0.3308
0.3308
PP
0.3308
0.3308
S1
0.3307
0.3307
S2
0.3307
0.3307
S3
0.3306
0.3307

Sinais de mercado Worldcoin

Volume líquido atual de ordens em aberto
-3.71M
$32.64 M
$36.35 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.93M
Compras ativas de 3 dias
$47.73 M
Vendas ativas de 3 dias
$46.80 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.55M
Compras ativas de 7 dias
$110.49 M
Vendas ativas de 7 dias
$111.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Worldcoin

Entrada líquidaPreço de WLDUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.56 M0.33
2026-08-12$0.70 M0.34
2026-08-11-$1.21 M0.33
2026-08-10-$1.01 M0.34
2026-08-09$0.98 M0.32

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WLD/USDT
$0.331
$0.331$0.331
-1.95%
994.07K (USDT)
WLD/USDC
$0.3311
$0.3311$0.3311
-1.83%
171.41K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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WLD
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