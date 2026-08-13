Análise técnica de Worldcoin (WLD) hoje A página de Análise de Worldcoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WLD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Worldcoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Worldcoin (WLD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.331 -- +4.81% -15.13% +26.72%

Indicadores técnicos de Worldcoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Worldcoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 1 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3309 0.3309 R2 0.3309 0.3308 R1 0.3308 0.3308 PP 0.3308 0.3308 S1 0.3307 0.3307 S2 0.3307 0.3307 S3 0.3306 0.3307

Sinais de mercado Worldcoin Volume líquido atual de ordens em aberto -3.71M $32.64 M $36.35 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.93M Compras ativas de 3 dias $47.73 M Vendas ativas de 3 dias $46.80 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.55M Compras ativas de 7 dias $110.49 M Vendas ativas de 7 dias $111.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Worldcoin Entrada líquida Preço de WLDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.56 M 0.33 2026-08-12 $0.70 M 0.34 2026-08-11 -$1.21 M 0.33 2026-08-10 -$1.01 M 0.34 2026-08-09 $0.98 M 0.32 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Worldcoin (WLD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Worldcoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WLD / USDT $0.331 $0.331 $0.331 -1.95% 994.07K (USDT) Negociar WLD / USDC $0.3311 $0.3311 $0.3311 -1.83% 171.41K (USDT) Negociar